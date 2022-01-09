Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger - Karibische Gartenträume auf GuadeloupeJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 6: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger - Karibische Gartenträume auf Guadeloupe
45 Min.Folge vom 09.01.2022
Gigantischen Wasserfälle, karibisch türkises Meer, endlose Sandstrände und die rauen Berghänge rund um den Vulkan La Soufrière: Die Karibikinsel Guadeloupe wird wegen ihrer Form auch der Schmetterling unter den karibischen Inseln genannt. Bildquelle: ORF/Karl Ploberger
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
