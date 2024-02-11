Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 11.02.2024
25 Min.Folge vom 11.02.2024

Atemberaubende Gartenparadiese, eine großartige Gastfreundschaft und Wasser, wohin man blickt - das erwartet Biogärtner Karl Ploberger auf seiner Entdeckungsreise in Friesland. Fünf enthusiastische Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer öffnen ihm in Deutschland sowie in den Niederlanden ihre Tore und zeigen ihm ihre einzigartigen Naturgärten. Üppig blühende Staudenrabatte, herrliche Bio-Gemüsegärten und kreative Gartenkunst sind hier gut hinter den akkurat geschnittenen Hecken aus Buchs und Blutbuche versteckt, dazwischen liegt saftiges Grün und Kanäle. Das sind die prägenden Elemente der Landschaft in Friesland. Rund 10.000 ha Wasserfläche machen Friesland zu einem attraktiven Urlaubsziel. Bildquelle: ORF/Allfilm

