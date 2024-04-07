Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gärten voll italienischer LebenslustJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 9: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gärten voll italienischer Lebenslust
Italiens Hauptstadt Rom – eine Stadt der Architektur, des guten Essens, des schönen Lebens und der prächtigen Gärten und Grünflächen. Sogar über die Hälfte des römischen Stadtgebietes ist grün. Biogärtner Karl Ploberger begibt sich auf eine besondere Entdeckungsreise nach Rom und Umgebung, auf der Suche nach Gartenparadiesen voll italienischer Lebenslust. Er entdeckt formal englische und mediterrane Bio-Gärten, spaziert durch wunderschöne Olivengärten und genießt den Duft der blühenden Zitrusbäume. Karl Plobergers persönliches Highlight ist der Garten von Ninfa. Einer der romantischsten Gärten der Welt, der die Ruinen der mittelalterlichen Stadt Ninfa umgibt. Bildquelle: ORF/Allfilm
