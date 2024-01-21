Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der Aphrodite

ORF2Staffel 1Folge 4vom 21.01.2024
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der Aphrodite

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der AphroditeJetzt kostenlos streamen

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Folge 4: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der Aphrodite

25 Min.Folge vom 21.01.2024

Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel und kristallklares Meer – so präsentiert sich Zypern die meiste Zeit des Jahres. Die Insel im östlichen Mittelmeer ist aber nicht nur für Strandurlauberinnen und -urlauber ein begehrtes Ziel, sondern auch für Menschen, die Gärten und Natur lieben. Auf seiner Entdeckungsreise ist Karl Ploberger den botanischen Besonderheiten auf der Spur. Rund 1800 Blütenpflanzen wachsen auf Zypern. Außerdem Oliven, Orangen, und Zitronen, die in vielen Privatgärten gepflanzt werden. Karl Ploberger besucht imposante Anwesen, beschauliche Privatgärten und den Botanischen Garten. Geschickte Gestaltungen lassen selbst unter den extremen Wetterbedingungen auf Zypern einzigartige Gartenparadiese entstehen. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
ORF2
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Alle 1 Staffeln und Folgen