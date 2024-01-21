Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der AphroditeJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 4: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Gartenparadiese auf Zypern - Die Insel der Aphrodite
Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel und kristallklares Meer – so präsentiert sich Zypern die meiste Zeit des Jahres. Die Insel im östlichen Mittelmeer ist aber nicht nur für Strandurlauberinnen und -urlauber ein begehrtes Ziel, sondern auch für Menschen, die Gärten und Natur lieben. Auf seiner Entdeckungsreise ist Karl Ploberger den botanischen Besonderheiten auf der Spur. Rund 1800 Blütenpflanzen wachsen auf Zypern. Außerdem Oliven, Orangen, und Zitronen, die in vielen Privatgärten gepflanzt werden. Karl Ploberger besucht imposante Anwesen, beschauliche Privatgärten und den Botanischen Garten. Geschickte Gestaltungen lassen selbst unter den extremen Wetterbedingungen auf Zypern einzigartige Gartenparadiese entstehen. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick