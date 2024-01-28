Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Französische GartenparadieseJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 5: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Französische Gartenparadiese
25 Min.Folge vom 28.01.2024
Eiffelturm, Montmartre, Seine und natürlich die prächtigen Boulevards - das ist Paris. Für viele die Stadt der Liebe - für Biogärtner Karl Ploberger die Stadt der Liebe zu den Gärten. In der Hauptstadt Frankreichs ist er den versteckten grünen Paradiesen auf der Spur und genießt dabei die französische Lebenskunst, das Savoir-vivre. Bildquelle: ORF/eliluc media/Alex Limberger
