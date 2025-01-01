Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Abgeschleppt

SAT.1Staffel 3Folge 23
Abgeschleppt

AbgeschlepptJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 23: Abgeschleppt

45 Min.Ab 12

Zwei Frauen versuchen vor einer Bar ein Auto auf einen gestohlenen Abschleppwagen zu laden. Die Polizisten schreiten ein, als der Einsatz eine unerwartete Wendung nimmt und ein Kind gesucht werden muss. - In einem Hotel werden einer Frau ein wertvoller Laptop und Schmuck geklaut. Zunächst gerät das Zimmermädchen in Verdacht, das jedoch seine Unschuld beteuert. Wer steckt hinter dem Diebstahl?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen