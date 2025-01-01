Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Gefährliche Farbattacke

SAT.1Staffel 3Folge 24
Gefährliche Farbattacke

Gefährliche Farbattacke

Auf Streife - Berlin

Folge 24: Gefährliche Farbattacke

45 Min.Ab 12

Der Wagen einer Arbeitsamt-Mitarbeiterin wurde während der Fahrt von einer Brücke mit einer Dose Lack beworfen, die die Frontscheibe zerschlug. Die Beamten stellen zwei Mädchen, die aber kaum etwas aussagen. Wovor haben die Kinder solche Angst? - Die Beamten werden zu einem Haus gerufen, vor dem eine Frau und ein Mann gerade eine Haushaltshilfe attackieren. Es wird klar, dass es sich hierbei um einen Testamentstreit handelt.

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

