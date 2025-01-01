Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Überfall im Plattenbau

SAT.1Staffel 3Folge 39
Überfall im Plattenbau

Überfall im PlattenbauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 39: Überfall im Plattenbau

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von zwei Politessen gerufen. Die haben beobachtet, wie Maskierte ein Mädchen vom Rad gezerrt und in einen Plattenbau geschleppt haben. Die Beamten finden das Mädchen, die Täter können jedoch fliehen. - Eine Anwohnerin alarmiert die Streife, weil ein Exhibitionist auf dem gegenüberliegenden Dach stand und angeblich hinuntergestürzt ist. Doch es ist niemand zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen