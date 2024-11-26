Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

In den Laster - fertig, los!

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 26.11.2024
In den Laster - fertig, los!

In den Laster - fertig, los!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 12: In den Laster - fertig, los!

46 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Die Beamten ermitteln, als eine Frau Opfer eines Raubüberfalls wird. Was oder vielmehr wer steckt dahinter? - Ein Lieferant kommt mit zehn Dönern auf die Wache, obwohl niemand sie bestellt hat. Was hat es mit der Lieferung wirklich auf sich? - Bei einem Wohnungseinbruch wird einem Bräutigam kurz vor der Hochzeit die Eheringe des Paares gestohlen. Der Verdacht fällt auf die Schwester der Braut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen