Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 20: Komplett lost
45 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Ein Security-Mitarbeiter wird von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Der Verdacht fällt auf einen Fotografen, der sich unerlaubt Zugang verschaffte - Eine Mutter entdeckt im Zimmer ihrer 14-jährigen Tochter eine große Summe Bargeld, in einer von einer Rentnerin vermisst gemeldeten Schmuckschatulle - Ein Junge soll den Hausmeister mit einem Spielzeugflugzeug abgeworfen haben. Die Mutter des Jungen widerspricht. Was hat sich wirklich zugetragen?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
