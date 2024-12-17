Keine Ehre unter DiebenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 25: Keine Ehre unter Dieben
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Eine Frau meldet ihren Freund als vermisst. Im Laufe der Ermittlung tun sich den Beamten Abgründe auf - Seit zwei Wochen belästigt ein aufdringlicher Stalker eine Frau. Der Beschuldigte beteuert allerdings gar kein Stalker zu sein. Was will er dann von ihr? - Auf Streife in einem Park erwischen die Beamten einen Dieb auf frischer Tat - seine Rechtfertigungen werfen tatsächlich Fragen auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1