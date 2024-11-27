Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 6: Die Pferdeflüsterin
45 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Gemeiner Anschlag auf die Pferde eines lokalen Reiterhofs: Geht es um Konkurrenzkampf, eine Millionenversicherung oder steckt ein ganz anders Motiv dahinter? - Die Beamten müssen einen heftigen Beziehungsstreit schlichten. Langsam wird klar: Die Konflikte gehen weit über die Zweierbeziehung hinaus - Eine Frau wird Zeugin einer Entführung von einem Opa und seinem Enkel. Die Spur führt in den Wald, wo familiäre Geheimnisse zutage kommen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1