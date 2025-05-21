Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 77vom 21.05.2025
44 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Zwei vermeintlich grundverschiedene Fälle zeigen eine unerwartete Verbindung: Führt die Freundin eines wohlhabenden Apothekers ein Doppelleben? - Eine junge Frau soll betrunken zur Arbeit erschienen sein und dort randaliert haben. Sie behauptet jedoch, ihre Kollegen hätten ihr den Alkohol untergejubelt. - Als vor einem Mietshaus Geldscheine vom Himmel regnen, ist die Freude der Anwohner groß - bis klar wird, dass das Geld von einem Überfall stammt ...

SAT.1
