Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 77: Die Liebschaft
44 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Zwei vermeintlich grundverschiedene Fälle zeigen eine unerwartete Verbindung: Führt die Freundin eines wohlhabenden Apothekers ein Doppelleben? - Eine junge Frau soll betrunken zur Arbeit erschienen sein und dort randaliert haben. Sie behauptet jedoch, ihre Kollegen hätten ihr den Alkohol untergejubelt. - Als vor einem Mietshaus Geldscheine vom Himmel regnen, ist die Freude der Anwohner groß - bis klar wird, dass das Geld von einem Überfall stammt ...
