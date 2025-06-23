Wer einmal sitzt, dem traut man nichtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 78: Wer einmal sitzt, dem traut man nicht
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Eine Dessous-Party endet damit, dass alle bewusstlos sind und das Haus durchwühlt wurde. Die Polizei ist sich schnell sicher, dass der Täter noch vor Ort ist Nachdem der teure, neue Schulranzen einer 14-Jährigen spurlos verschwindet, gerät ihre Mobberin unter Verdacht, ihn gestohlen zu haben Eine Frau flieht vor einem Einbrecher aus ihrem Haus. Nachdem sich offenbart, wer hinter der finsteren Gestalt steckt, kommen weitere Wahrheiten ans Licht.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1