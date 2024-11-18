Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Familie ist auf dem Weg in den Wanderurlaub, als der 15-jährige Sohn mitten auf einer Raststätte plötzlich verschwindet. Die einzige Spur ist ein suspekter Van - Eine Omi sorgt auf der Wache für Chaos, als sie mit einer Waffe in der Hand einen Überfall gesteht. Doch so ganz glauben die Beamten ihr nicht - Eine Boxerin wird durch einen Nagel verletzt, der durch den Boxhandschuh ihrer Trainingspartnerin gebohrt wurde.

