Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Ey Frau, wo ist mein Auto?
44 Min.Ab 12
Ein Notruf geht in der Leitstelle ein: Ein kleines Mädchen hat sich an einem rostigen Nagel verletzt. Als die Spezialisten eintreffen, stehen sie vor einem zugemüllten Hinterhof. Der Vermieter erscheint und ist außer sich. Hat er dem Mädchen etwas angetan? - Die Rettungssanitäter bringen einen Mann in die Notaufnahme. Er hatte einen Fahrradunfall. Doch warum hat er ein geschwollenes Auge und Ausschlag am Kopf? Da wird plötzlich seine Tochter mit ähnlichen Symptomen eingeliefert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1