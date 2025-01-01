Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vergessen

SAT.1Staffel 3Folge 55
Vergessen

VergessenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 55: Vergessen

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen auf einem Speditionsgelände: Ein Junge wollte sein Kettcar "betanken", nun ist er voller Benzin. Um ihm zu helfen, klettert eine Frau über einen nahen Zaun, bleibt aber mit ihrem Kapuzen-Shirt an den Zaunzacken hängen und wird vom Kragen regelrecht stranguliert! Die Spezialisten haben alle Hände voll damit zu tun, die brenzlige Situation zu entschärfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen