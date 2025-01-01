Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Das Crystal-Meth-Brötchen
44 Min.Ab 12
Zollkontrolle an einer Raststätte. Die Beifahrerin eines Niederländers ist besorgt, dass ihr Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Als die Spezis seine Personalien prüfen, bricht am nahegelegenen Imbisswagen ein kleines Mädchen unter Krämpfen zusammen. - Eine Frau wird in die Notaufnahme gebracht. Ihre ausgerenkte Schulter macht die Spezialisten auf etwas weitaus Erschreckenderes aufmerksam.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1