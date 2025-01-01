Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Crystal-Meth-Brötchen

SAT.1Staffel 3Folge 58
Das Crystal-Meth-Brötchen

Das Crystal-Meth-BrötchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 58: Das Crystal-Meth-Brötchen

44 Min.Ab 12

Zollkontrolle an einer Raststätte. Die Beifahrerin eines Niederländers ist besorgt, dass ihr Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Als die Spezis seine Personalien prüfen, bricht am nahegelegenen Imbisswagen ein kleines Mädchen unter Krämpfen zusammen. - Eine Frau wird in die Notaufnahme gebracht. Ihre ausgerenkte Schulter macht die Spezialisten auf etwas weitaus Erschreckenderes aufmerksam.

