Auf Streife - Die Spezialisten

Giftiges Parkhaus

SAT.1Staffel 6Folge 100
44 Min.Ab 12

Großeinsatz im Parkhaus: Irgendetwas verursacht bei den Besuchern Atemnot und Übelkeit. - Ein Junge wird mit Atemnot von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Er leidet unter leichtem Asthma - doch es stellt sich heraus, dass dies nicht der Auslöser seiner Beschwerden ist. - Der Besitzer eines Partyclubs vermutet einen Einbruch und ruft die Polizei - doch dann findet er seinen eigenen 17-jährigen Sohn schwerverletzt inmitten des Durcheinanders ...

