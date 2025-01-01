Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Die Albtraumhochzeit
44 Min.Ab 12
Jule ist Trauzeugin auf der Hochzeit ihrer Schwester und freut sich auf den besonderen Tag. Doch aus der Traumhochzeit wird der reinste Albtraum - das Brautpaar ist verschwunden und schwebt in unerwarteter Gefahr. - Sofie bringt ihren Mann in die Klinik, nachdem der beim Kinderzimmer-Streichen von der Leiter gestürzt ist - gerade auf seine neulich schon einmal gebrochene und noch nicht verheilte Hand.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1