Folge 11: Das Kunstherz
44 Min.Ab 12
Nach einem Reitunfall wird der Akku des Kunstherzes eines jungen Mannes immer schwächer - und der lebensrettende Ersatz ist urplötzlich verschwunden? - Die Nichte einer jungen Frau wird als Einbrecherin gestellt. Steckt hinter dem Einbruch mehr als eine kriminelle Tat? - Während eine besorgte Mutter um die Gesundheit ihrer Söhne bangt, wirft ihr Ex ihr vor, die Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Plötzlich spielt das Herz des Jüngsten verrückt ...
