Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Lenis Geheimnis
44 Min.Ab 12
Ein elfjähriges Mädchen verschwindet aus einer Jugendherberge. Die einzige Spur: ein blutiges Tuch. Dann wird das Mädchen beschuldigt, einen Diebstahl begangen zu haben. Ist die Kleine aus Angst vor Konsequenzen ausgerissen? Die Spezialisten begeben sich auf die Suche nach der Vermissten. Und: In der Notaufnahme sorgt sich ein Mann um seine zehn Jahre ältere Freundin, die nach einem Solariumbesuch merkwürdige Verbrennungen hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1