Auf Streife - Die Spezialisten

Lenis Geheimnis

SAT.1Staffel 6Folge 10
Lenis Geheimnis

Lenis GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 10: Lenis Geheimnis

44 Min.Ab 12

Ein elfjähriges Mädchen verschwindet aus einer Jugendherberge. Die einzige Spur: ein blutiges Tuch. Dann wird das Mädchen beschuldigt, einen Diebstahl begangen zu haben. Ist die Kleine aus Angst vor Konsequenzen ausgerissen? Die Spezialisten begeben sich auf die Suche nach der Vermissten. Und: In der Notaufnahme sorgt sich ein Mann um seine zehn Jahre ältere Freundin, die nach einem Solariumbesuch merkwürdige Verbrennungen hat.

