Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Im freien Fall
43 Min.Ab 12
Es soll ein außergewöhnliches Hochzeitstaggeschenk werden, doch dann wird ein doppelter Fallschirmsprung für Laura und Ehemann Robin zum Albtraum. - Eine junge Frau findet es gar nicht gut, dass ihre Freundin sich zu einem anonymen Sexdate auf einem Parkplatz verabredet. - Zwei 12-jährige Jungs bluten aus tiefen Schnittwunden. Hat ein Vater seine Aufsichtspflicht verletzt, als er sie mit zwei scharfen Schnitzmessern allein gelassen hat?
