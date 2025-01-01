Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Tödlicher Aufguss
44 Min.Ab 12
Dagmar wird zur Retterin in der Not, als sie den bewusstlosen Sohn ihrer Chefin kopfüber im Swimmingpool entdeckt. - Unglück beim Krippenspiel - Ein Schüler kippt während einer Adventsfeier einfach um und wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. - Der Zoll kontrolliert einen Reisebus und entdeckt beim Witwer Gregor einen geschützten Graupapagei. Als er aufgrund fehlender Papiere den Vogel abgeben muss und dann auch noch Drogen bei ihm entdeckt werden, kollabiert er.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
