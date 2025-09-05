Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Abfangmanöver

SAT.1Staffel 6Folge 20vom 05.09.2025
Das Abfangmanöver

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 20: Das Abfangmanöver

44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Horrorunfall auf der Landstraße: Eine junge Lehrerin wird zur Ersthelferin, als ihre beiden Schülerinnen von einem Unbekannten angefahren werden. Doch der Unfall wirft Fragen auf ... - Ein Mann bringt seine neue Freundin in die Notaufnahme. Sie ist wegen Lähmungserscheinungen im Bein gestürzt. - Schrecken auf dem Bauernhof: In einer Scheune fängt das Heu an, zu brennen. Ein Kind wird kurz darauf mit Rauchgasvergiftung gefunden - vom anderen fehlt jede Spur!

SAT.1
