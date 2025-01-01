Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Deine Frau geht fremd

SAT.1Staffel 6Folge 9
Deine Frau geht fremd

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 9: Deine Frau geht fremd

43 Min.Ab 12

Eine Frau spioniert ihrer vermeintlich untreuen Schwiegertochter nach - und findet sie durchaus leichtbekleidet vor. Die Spezialisten müssen die Frau retten und ermitteln, was ihr zugestoßen ist. Und: Eine junge Frau wird in kritischem Zustand in die Klinik gebracht, kurz bevor sie in den Partyurlaub wollte. Als OP-artige Verletzungen gefunden werden, obwohl bei der Patientin keine Operation anstand, steht der Arzt vor einem Rätsel.

