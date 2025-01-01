Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 6Folge 6
44 Min.Ab 12

Während in einem brennenden Haus die fieberhafte Suche nach einer Vermissten losgeht, macht ein Feuerwehrmann eine schreckliche Entdeckung: Im Keller, wo auch die Brandursache auszumachen ist, sind Gasflaschen gelagert. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... - Ein Mann wacht mit akuter Atemnot auf. Die Spezialisten müssen dringend ermitteln, was ihm fehlt - bis sie ausgerechnet im Baumhaus des Töchterchens auf entscheidende Hinweise stoßen ...

SAT.1
