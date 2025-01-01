Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Glattgezogen

SAT.1Staffel 6Folge 48
Glattgezogen

GlattgezogenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 48: Glattgezogen

44 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin fährt eine junge Radlerin an. Offenbar ist das Augenlicht der Unfallverursacherin in Gefahr! - Beim Proben für einen großen Auftritt knickt eine Ballerina plötzlich um und schon bald ist nicht nur die Karriere in Gefahr, sondern auch ihr Leben. - Eine Frau überrascht ihren lungenkranken Mann damit, dass sein Bruder als Lebendspender infrage kommt. Unversehens ergreift der Lungenkranke die Flucht. Warum?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
