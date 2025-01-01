Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Immer da, immer präsent

SAT.1Staffel 6Folge 52
Immer da, immer präsent

Folge 52: Immer da, immer präsent

44 Min.Ab 12

Eine Schwangere wird Zeugin, wie ihr Mann mit einem Bagger einige Kollegen schwer verletzt. Wie kam es zu dem schlimmen Unglück? - Ein Mädchen bringt einen bewusstlosen Mann in die Notaufnahme, der sich als ihr Stalker entpuppt. Wer ist dieser Mann und wieso brach er vor ihrer Tür zusammen? - Eine Mutter befürchtet nach einem Anruf, dass ihre Tochter im Wald Opfer einer Gewalttat wurde. Doch schon wenig später nimmt der Fall eine überraschende Wendung ...

SAT.1
