Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Schuldfrage
44 Min.Ab 12
Der Chef einer Autowerkstatt liegt verschüttet unter einem umgekippten Gabelstapler. Hat die junge Azubine Schuld an dem Unglück ? - Ein Ehemann und Vater hat ein riesiges, schmerzendes Hämatom an der Schulter und behauptet, nicht zu wissen, woher. Was verheimlicht er seiner Familie? - Auf einem Rastplatz klaut ein Teenager ein E-Bike und rauscht damit Richtung Autobahn. Warum bringt er sich leichtsinnig in Lebensgefahr?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1