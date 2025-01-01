Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Influencer

SAT.1Staffel 6Folge 54
Der Influencer

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 54: Der Influencer

44 Min.Ab 12

Die Schwester eines Internet-"Influencers" kann dessen Sucht nach Klicks und Likes nicht mehr nachvollziehen. Der 17-Jährige filmt die Arbeit von Rettungskräften an einer Unfallstelle, dann machen beide eine erschreckende Entdeckung. - Ein Junge steckt mit seinem Kopf in einer Toilettensitzhilfe fest. - Eine Lehrerin verschwindet spurlos nach einem Asthmaanfall. Hat eine eifersüchtige Schülerin etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

