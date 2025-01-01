Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Der Influencer
44 Min.Ab 12
Die Schwester eines Internet-"Influencers" kann dessen Sucht nach Klicks und Likes nicht mehr nachvollziehen. Der 17-Jährige filmt die Arbeit von Rettungskräften an einer Unfallstelle, dann machen beide eine erschreckende Entdeckung. - Ein Junge steckt mit seinem Kopf in einer Toilettensitzhilfe fest. - Eine Lehrerin verschwindet spurlos nach einem Asthmaanfall. Hat eine eifersüchtige Schülerin etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
