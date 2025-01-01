Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Das letzte Gassi
44 Min.Ab 12
Eine 42-Jährige erfährt, dass unweit die 15-jährige Tochter der Nachbarin angefahren wurde - mit ihrem Auto. Wie kann das sein? - Ein Dreijähriger verliert büschelweise Haare. Im Krankenhaus kollabiert dann auch noch sein muskelbepackter Vater. Was steckt hinter den Beschwerden der beiden? - Ein kleines Mädchen kommt von einer Gassi-Runde mit einem Hund nicht zurück. Was ist bloß passiert?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1