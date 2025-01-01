Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Bedrückende Reifeprüfung
44 Min.Ab 12
Ein Schüler wird in einer pikanten Situation mit einer jungen Lehrerin erwischt. Wurde der Abiturient übergriffig oder steckt etwas ganz anderes dahinter? - Ein 10-Jähriger hat bei einer Kinderparty den Vater des Geburtstagskinds mit einem Pfeil angeschossen. Wie konnte es zu dem gefährlichen Unfall kommen? - Zwei Paketboten werden überfallen und übel zugerichtet. Nach und nach wird klar, dass es die Täter nicht auf Bargeld abgesehen haben ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1