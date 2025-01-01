Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Greifarm-Alarm

SAT.1Staffel 6Folge 80
Greifarm-Alarm

Greifarm-AlarmJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 80: Greifarm-Alarm

44 Min.Ab 12

Nach der letzten Vorstellung geht in einem Zirkus alles drunter und drüber: Der kleine Sohn der Besitzer sitzt in einem Greifarm-Automaten fest und ein Mann mit Horrormaske treibt im dunklen Zelt sein Unwesen. - Schlafprobleme in der Notaufnahme: Sein Schnarchen hat für einen Ehemann schmerzhafte und gefährliche Konsequenzen. - Alarm am Flughafen: Ein vermeintlicher Pilot liegt schwer verletzt mitten auf dem Vorfeld. Was ist ihm zugestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen