Seine letzte Chance

SAT.1Staffel 6Folge 84
Folge 84: Seine letzte Chance

44 Min.Ab 12

Ein bislang völlig unauffälliger Lagerarbeiter flippt plötzlich aus, klaut Firmengeld und nimmt den Chef als Geisel. Als er auf einem Silo zusammenbricht, droht er abzustürzen. - Ein 28-jähriger Ehemann ist fassungslos, als seine Frau in die Notaufnahme eingeliefert wird. Offensichtlich hat sie an einer Stripshow teilgenommen und ist gestürzt! - Eine Mutter muss mitansehen, wie ihre Tochter vor ihren Augen zusammenbricht. Und plötzlich ist auch der Sohn der Mutter in Gefahr ...

SAT.1
