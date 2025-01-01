Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die verlorene Ehre der Hannah Schäfer

SAT.1Staffel 6Folge 85
44 Min.Ab 12

Eine liebevolle Mutter hat sich im Verlauf weniger Wochen völlig verändert und isoliert. Als ihre Töchter die Frau zur Rede stellen wollen, ist sie verschwunden. Statt der Mutter finden die beiden Frauen ihren Vater aufgespießt im Keller vor. - Eine Frau wird in die Klinik gerufen, nachdem ihr verunfallter Ehemann eingeliefert wurde. Vor Ort stehen sie und auch die Spezis bald vor einem großen Rätsel: Warum ist der Patient vor seinem Unfall wie ein Obdachloser herumgelaufen?

SAT.1
