Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Gefangen im Labyrinth
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen ist in einer verlassenen Anlage eingesperrt und erleidet einen gefährlichen Asthmaanfall. - Ein junges Mädchen klagt nach dem Urlaub über starke Grippesymptome. In der Notaufnahme kämpfen die Ärzte plötzlich um ihr Leben. Was ist dem Teenager zugestoßen? - Sanitäterin Marion Fröhlich macht beim Geocaching mit ihrem Neffen einen brisanten Fund und gerät in Gefahr, aus der die Spezialisten sie befreien müssen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1