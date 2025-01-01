Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Fort im Fort
44 Min.Ab 12
Ein Teenager-Mädchen ist nach einer Party in einem alten Fort verschwunden. Für die Spezis beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit ... - Eine Patientin hustet Blut und will sich dennoch nicht untersuchen lassen. Was steckt hinter ihrer auffälligen Angst vor Ärzten? - Außerdem: Ein Autofahrer setzt seinen Wagen in den Graben, weil er angeblich einer Waschmaschine ausweichen musste. Doch weit und breit ist von dem Gerät nichts zu sehen!
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1