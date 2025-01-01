Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Feuer im Mädcheninternat

SAT.1Staffel 6Folge 97
43 Min.Ab 12

In einem Mädcheninternat kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein brennender Scheiterhaufen gerät außer Kontrolle, zwei Mädchen sind auf der Flucht. Haben sie den Brand gelegt? - Außerdem: Beim Schlittschuhlaufen bricht ein junger Mann im Eis ein. Er wollte seinem Freund helfen, denn der ist ungebremst in die Gefahrenzone geschlittert. Mit Absicht?

