Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 117: Falsche (Ge)Fährten
23 Min.Ab 12
Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler skrupellos alle Mittel nutzen, um zu entkommen. - Falscher Alarm! Ein Papagei narrt die Spezialisten mit seinen Hilferufen und rettet damit seiner Besitzerin das Leben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1