Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Guerilla-Radio
44 Min.Ab 12
Eine dubiose Radiomeldung sorgt auf der Autobahn für einen schweren Unfall. Von wo sendet der gehässige Moderator? Gefährliche Verzweiflung: Ein positiver Schwangerschaftstest bringt eine junge Frau an ihre Grenzen. Von Gelächter zur Hysterie: Nachdem die 18-jährige Gastgeberin einer Sturmfreiparty einen allergischen Schock erleidet, geht es auch ihren Freundinnen immer schlechter.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1