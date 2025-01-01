Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Alles aus Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 4
Folge 4: Alles aus Liebe

44 Min.Ab 12

Das Auto einer vermissten 18-Jährigen wird verunfallt geborgen, doch anstatt des Teenagers findet man ihren Freund - und sehr viel Blut ... - Außerdem: Eine Radfahrerin ist gestürzt, als ein Motorradfahrer versucht hat, ihr die Handtasche aus dem Körbchen zu klauen. Sie ahnt nicht, dass sie den Angreifer kennt.

