Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Alles aus Liebe
44 Min.Ab 12
Das Auto einer vermissten 18-Jährigen wird verunfallt geborgen, doch anstatt des Teenagers findet man ihren Freund - und sehr viel Blut ... - Außerdem: Eine Radfahrerin ist gestürzt, als ein Motorradfahrer versucht hat, ihr die Handtasche aus dem Körbchen zu klauen. Sie ahnt nicht, dass sie den Angreifer kennt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1