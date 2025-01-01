Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Bei Dialyse geht die Düse
44 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter ist auf der Suche nach ihrer Tochter. Und die Zeit drängt, denn das Mädchen ist schwer krank und muss dringend operiert werden. - Ein Nagel hat sich in die Brust eines Mannes gebohrt und könnte sein Herz lebensgefährlich verletzt haben. Doch auch die Frau des Patienten macht dem Arzt Sorgen. - Ein verheerender Autounfall stellt die Rettungskräfte vor ein Rätsel: Wie konnte der Fahrer so plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlieren?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
