Auf Streife - Die Spezialisten

Bei Dialyse geht die Düse

SAT.1Staffel 7Folge 10
Bei Dialyse geht die Düse

Folge 10: Bei Dialyse geht die Düse

44 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter ist auf der Suche nach ihrer Tochter. Und die Zeit drängt, denn das Mädchen ist schwer krank und muss dringend operiert werden. - Ein Nagel hat sich in die Brust eines Mannes gebohrt und könnte sein Herz lebensgefährlich verletzt haben. Doch auch die Frau des Patienten macht dem Arzt Sorgen. - Ein verheerender Autounfall stellt die Rettungskräfte vor ein Rätsel: Wie konnte der Fahrer so plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlieren?

SAT.1
