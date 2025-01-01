Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Der Höllenschlund
44 Min.Ab 12
Eine Frau muss vor dem Feuer eines Kellerbrandes gerettet werden. Noch weiß keiner, dass sie sich bereits unter Atemnot in einem tiefen Brunnen verkrochen hat. - Bei einer vermeintlichen Routine-Untersuchung bietet sich den Klinik-Ärzten ein gruseliges Bild: Unter einer Perücke verbirgt eine junge Patientin ergrauende und büschelweise ausfallende Haare. - Nach einem Autounfall ist ein Raststätten-Pächter verschwunden. Niemand weiß, wie schwer er verletzt ist.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1