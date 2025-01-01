Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Höllenschlund

SAT.1Staffel 7Folge 12
Der Höllenschlund

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 12: Der Höllenschlund

44 Min.Ab 12

Eine Frau muss vor dem Feuer eines Kellerbrandes gerettet werden. Noch weiß keiner, dass sie sich bereits unter Atemnot in einem tiefen Brunnen verkrochen hat. - Bei einer vermeintlichen Routine-Untersuchung bietet sich den Klinik-Ärzten ein gruseliges Bild: Unter einer Perücke verbirgt eine junge Patientin ergrauende und büschelweise ausfallende Haare. - Nach einem Autounfall ist ein Raststätten-Pächter verschwunden. Niemand weiß, wie schwer er verletzt ist.

