Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: My home my castle
44 Min.Ab 12
Der Traum vom Eigenheim wird für eine Familie zum Albtraum. Mit Beginn der Renovierungsarbeiten verschlechtert sich zusehends ihr Gesundheitszustand. Lastet ein Fluch auf dem Haus? - Ein erfolgreicher Tätowierer "versticht" sich, weil er gezittert hat. Hat er etwas eingenommen oder steckt etwas anderes dahinter? - Die Bio-Tonne eines Mehrfamilienhauses brennt. Unter Verdacht geraten zwei flüchtige Teenager. Oder verstecken sie sich aus einem anderen Grund?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1