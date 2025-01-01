Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Skydivers
44 Min.Ab 12
Dieser Tandemsprung ging gehörig schief - statt sicher auf dem nahen Feld zu landen, krachen eine junge Frau und ihr Freund in eine Baumkrone. - Eine schwangere Frau stürzt - dem Baby scheint es gut zu gehen. Und doch kommt der Arzt bald einer Gefahr für Mutter und Kind auf die Spur. - Ein Mann ist wütend. Sein Neffe hat üble Bauchschmerzen. Das Einzige, was dieser gegessen hat: eine Imbiss-Wurst.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1