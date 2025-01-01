Ganz schön voll auf großer FahrtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Ganz schön voll auf großer Fahrt
44 Min.Ab 12
Es rappelt im Lkw. Als eine erfahrene Lkw-Fahrerin vom Zoll angehalten wird und die Ladeklappe öffnet, erwartet sie der Schreck ihres Lebens. - Ein Po voller Scherben und ein bewusstloser Praktikant. Was war da los im Kopierraum eines Hausmeisterservices? - Ein Handelsvertreter kracht mit seinem Auto vor einen Baum. Doch weshalb hat der sonst so sichere Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1