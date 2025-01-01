Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Jäger der verlorenen Braut
44 Min.Ab 12
Eine spaßige Brautentführung geht schief. Die Entführte braucht dringend Hilfe, denn sie bekommt keine Luft mehr. Das große Problem: Ihre "Entführer" sind in einen schweren Unfall verwickelt und können keine Auskunft mehr darüber geben, wo sie die Braut versteckt haben. - Ein Mann stürzt in einer Fußgängerzone und reißt dabei einen Rollstuhl um - der ALS-kranke Rollstuhlfahrer landet auf dem Asphalt und muss behandelt werden.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1