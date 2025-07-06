Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 117vom 06.07.2025
Folge 117: Falsche (Ge)Fährten

23 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler skrupellos alle Mittel nutzen, um zu entkommen. - Falscher Alarm! Ein Papagei narrt die Spezialisten mit seinen Hilferufen und rettet damit seiner Besitzerin das Leben.

