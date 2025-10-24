Überschlagende EreignisseJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 161: Überschlagende Ereignisse
23 Min. Folge vom 24.10.2025 Ab 12
Ein Mann will seine Frau überraschen und findet sie schwer verunfallt in ihrem Wagen. Das gemeinsame Baby ist verschwunden. Eine komplizierte Rettungsaktion hält die Spezis auf Trab.
Genre: Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion: DE, 2015
Altersfreigabe:
12
